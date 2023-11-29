Ahmet Nur Çebi yönetiminin olağan üstü kongre alma kararı sonrası 3 Aralıkta yapılacak seçim için başkan adaylığını ilk açıklayan Hasan Arat seçim çalışmaları kapsamında geçen hafta İnegöl’e gelmiş üyelerle bir araya gelerek destek istemişti. Dün ise diğer aday Serdal Adalı ilçemize gelerek İnegöl Beşiktaşlılar derneğini ziyaret etti. Yoğun ilgi ile karşılaşan Adalı gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu belirterek dernek başkanı Nedim Fidanözü ve yönetime ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan olarak seçilmesi halinde yapacaklarını anlatarak kongre üyelerinden destek istedi. İnegöl Beşiktaşlılar Derneği üyelerine seçim günü katılım çağrısında bulundu. Katılımcılarla dost sohbetleri çerçevesinde soru cevap şeklinde vaatlerini anlatan Adalı seçilmesi halinde İnegöl’e daha çok geleceğini belirterek derneğin tüm faaliyetlerine katılım sağlayacağını ve İnegöl’e bir tane Kartal Yuvası Mağazasının en kısa sürede açılması için söz verdi.

İnegöl Beşiktaşlılar Derneği başkanı Nedim Fidanözü ise başkan adayı Serdal Adalı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak bu seçimin çok önemli olduğunu bildiklerini, sandığa tüm kongre üyeleri ile birlikte gideceklerini belirtti. Programın sonunda Serdal Adalı’ya çiçek taktim ederek, seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Beşiktaş yeni hocası Atom Karınca Rıza Çalımbay ile çıktığı son 2 maçta üst üste kazanmayı başardı. 3 Aralıkta çekişmeli geçeceği düşünülen olağan üstü seçimden sonra takımın yeniden toparlanıp şampiyonluk yarışından vaz geçmeyeceği düşünülüyor.