EURO 2024'te Almanya'da gerçekleşen şampiyonanın grup maçlarının ikinci karşılaşmasında, Türkiye, Portekiz'e 3-0 yenilerek gruptan çıkma umutlarını zora soktu. Bu mağlubiyetin ardından A Milli Takımımız, Bursa'dan yoğun bir destek aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer, Kestel, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa Belediyeleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyurularda, Türkiye'nin Çekya ile oynayacağı maç için dev ekran kuracaklarını açıkladılar. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğine ek olarak, ilçe belediyeleri de aynı yönde harekete geçti.

İŞTE MAÇ İÇİN DEV EKRANLARIN KURULACAĞI YERLER

-Osmangazi:Kent Meydanı

-Yıldırım:Vakıf Bera Parkı, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı (bu mekanda ücretsiz çay ve kahve servisi de olacak)

- Nilüfer:Hüdavendigar Kent Parkı, Üç Fidan Parkı

- Kestel:Meydan Kestel

- Mustafakemalpaşa:Adnan Menderes Meydanı