Olay İnegöl'ün kırsal Edebey mahallesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ali T.(26), iddiaya göre Hakan A. İle tartıştı.
Hakan A. çıkan kavgada Ali T.'yi 4 yerinden bıçakla yaraladı. Şüpheliler kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnegöl Jandarma komutanlığı Jasat ekipleri, şahsı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Öznur dede