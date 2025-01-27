Toplantı da İnegöl’deki spor camiasının sorunları konuşuldu.

İnegöl’de profesyonel ligdeki Kafkasspor başta olmak üzere, BAL Ligindeki Doğugücü Spor ile Süper Amatör Lig ve amatör küme takımlarının başkan ve yöneticileriyle, hakem yönetimleri, gözlemci raporları ve spor sahalarında eksikliği bulunan konular hakkında kapsamlı bir toplantı yapıldı.

İnegöl’de ilk kez gerçekleşen toplantı da spor kulüpleri başkan ve yöneticileri yaşadıkları sorunları BASKF Başkan Çetin Yıldız ve beraberindeki heyete anlattılar. Karadeniz Güvenspor Kulübünün evsahipliğinde düzenlenen toplantıya BASKF Başkanvekili Sezai Çelik ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Semiz ile Ragıp Akkaya da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BASKF Başkanı Çetin Yıldız, "İnegöl herkes tarafından biliniyor ki benim kalem.

Yıldırım ve İnegöl, bunların yeri ben de çok başkadır. İnegöl benim zaafımın olduğu bir ilçe. Bunu açık ve net söyleyeyim. Hafta içi maç oynatmayacağız dedik, en önemlisi olmazsa olmazımız oydu. Çok fazla ailelerden velilerden okullardan tepki almaya başladık. Kulüpler olarak söz konusu çocuklarımızın eğitimi ve istikbali maalesef hafta içi maç oynadıkça bu eğitim azaldı. Çocuklar okula gitmemeye başladı. Hepimiz anneyiz, babayız. İnsanlar dişinden tırnağından artırdığı paralarla çocuklarını dershaneye yazdırıp başarılı olmasını düşünürken, bunu beklerken işte biz federasyon olarak çocuklara eğitim yaptırmayıp spor yaptırmaya başlıyoruz. Bu çocukların tamamı profesör olup bu işten ekmek yiyecek değil. O yüzden bu sene mümkün mertebe hafta içi minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Hafta içi maç oynatmayacağız. Şubat tatili geldi, okullar hazır tatildeyken hızlandırmaya çalıştık. Şimdi Türkiye şampiyonası var. O tarihe kadar bitirmemiz gerekiyor. Türkiye şampiyonasına gidecek takımlar o yüzden maalesef birkaç hafta daha hafta içi maç oynatacağız. Sonra en başta da konuştuğumuz gibi daha önce seçim dönemi geldik, konuştuk. Diğer yerlerde de konuştuk ya bir türlü bir samimiyet yok aramızda. Yani bir samimiyet eksikliğimiz var. Sizlerden önce bizlerin bir samimiyetle eksikliği var. Herkes burada tüm kulüplerimiz burada. Samimi bir ortamda herkesin birbirine güvendiği bir ortamda biz bu işi yaparsak daha başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"SAHALARDA KAVGA, GÜRÜLTÜ ARTTI"

Yıldız açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Son haftalarda kavgalar gürültüler, şaibeler, hiç eksik kalmadı. Her hafta bir problemimiz var.

Maç yarım kalır kavga çıkar ya da sahadan birileri çekiliyor. Artık bence disiplin kurulunun da verdiği cezalar bence az geliyor. Çünkü bu hataları yapmaya devam ediyoruz.

Bununla alakalı da artık disiplin kuruluyla mı olur, işte futbol federasyonu ile mi olur kararlaştırıp bir yerde temasa geçip artık bu cezaların daha da ağırlaştırılması gerektiği konusunda elimden geleni yapacağım. Ben de bir kulüpçüyüm sonuçta, bir takımın başkanı oldum. Sizlerin desteğiyle ama geldiğimiz yeri unutan biri değiliz. Maalesef bu pandemiden sonra da bir furya alıp gidiyor ama özellikle bu sene bizimi bekliyordunuz hepiniz. Biz geldikten sonra daha büyük problemler olmaya başladı. Ben artık kendi üstüme alınmaya başladım. Maalesef niye böyleyiz. Ben bunu da anlamış değilim. Herkese de sohbet ediyoruz en son İnegöl Tevfik abimin sıkıntılı bir maçı oldu. Zaferspor'la yani orada da maçta hiçbir şey yokken her ne olduysa oldu yani çok şükür maç bitti dediğimiz anda kazasız belasız bitti dediğimiz anda bir şeyler oldu. Duramıyoruz ne tribünde durabiliyoruz, ne sahanın içinde durabiliyoruz. Yani herhalde dışarıdaki sıkıntılarımızı bizi bu hale getiriyor diye düşünmeye başladım. Çünkü hepimiz ticaretle uğraşıyoruz. Esnafız onlar mı tetikliyor diye düşünüyorum. Ama herkes aşağı yukarı tanıyorum ben burada. Herkes pırıl pırıl insan. Niye bir sahaya geçince canavar oluyorsa onu da çözmüş değilim. Genelleme yapıyorum sizinle alakalı değil tüm Bursa ile alakalı.

Diğer illeri arıyorum onlar da aynı şeylerden muzdarip. Bu sene olduysa herkes bir agresif. Sonra dediğim gibi bir samimiyet yakalayamadık en azından bundan sonra yakalayalım."

HAKEM EKSİĞİMİZ VAR

Bursa İl Hakem Kurulu Başkanı Recep Kayın, "Hakem konusunda eksiğimiz var.

Biliyorsunuz yakın tarihte bir pandemi atlattık. Şimdi pandemi öncesi daha iyi anlaşılsın diye şöyle bir örnek vereyim. 2012 - 2013'lerde Bursa'da ilk hakem servisi 212 idi. Şu anda pandemiden gelen sıkıntı ile birlikte biraz daha federasyondaki geçmiş dönemle ilgili çok düşük ücretlerden kaynaklı şimdi biraz kısmen de olsa iyileştirildi. Bir hakemin 140 - 160 lira aldığını düşünürseniz, dolayısıyla o hakemin geçtiğimiz 2 yıla kadar son derece düştü. Şimdi 109 il hakemi bunun da maalesef her hafta mazeretle bunlardan da bazıları polis kimisi güvenlikçi kimisi öğretmen. Dolayısıyla mazeret sayımız çok yüksek. Biz de 60 tane klasman hakemimiz var. Toplam 138 bunun 6'sından hiç faydalanamıyoruz. Bir hafta içerisinde de yaklaşık 8-10 tane klasman hakemimiz kalıyor. Şimdi doğal olarak kulüplerimiz hep tecrübeli arkadaşlar istiyor. Ama tabii bunların profesyonel ligde maçlar olduğu zaman amatör kümeye alma şansımız yok bu arkadaşları. Şöyle bir sıkıntıları oluyor bu bir güvensizlik olayı. Şimdi bunu yapan arkadaşlarımız kim öncelikle bu işin mimarı spor kulüpleri. Spor kulüpleri olmasa dolayısıyla maç olmayacak ve biz de olamayacağız. Biz antrenörleri, futbolcular sağa komserleri biz bir paydaşız. Yani biz bir bütünüz. Burada bize güvenmemiz lazım, çok sıkıntılı bir süreçteyiz.

Bakın akademi maçları var. Akademi maçlarının büyük bir çoğunu İnegöl'de oynanıyor. Bu arada şunu da gururla söyleyeyim İnegöl'de oldukça yüksek sayıda hakemimiz var ve son derece başarılılar. Bursa ilçelerinin içerisinde ilçe bazında en fazla hakem İnegöl'de var.

Şimdi bunu da Bursa takımına geldiğimizde Bursa takımı diyor ki İnegöllü hakemi niye verdiniz . İnegöl'e diyorum ki 250-300.000 nüfusu var.

Yani ben bitişik apartmanımda ya da karşıdaki komşumu bilmiyorum bu hakem yok işte 300.000 kişinin içinde Yok onu tanıyor yok bunu tanıyor yani o zaman benim hiç görev yapmamam lazım. Akademi maçlarını da il hakemine atamak zorundayız. Doğal olarak onlara 25-30 kişiyi gönderdiğimizde elimizde maalesef adaylar kalıyor" dedi.