Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ilan.gov.tr'de paylaşılan ilana göre Gürler Mobilya İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin konkordato mühlet kararını ilan etti.



ilan.gov.tr'de yayınlanan ilanın detayları şu şekilde:

Davacı, GÜRLER MOBİLYA İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (0445016509400019 Mersis No.) mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle Mahkememiz dosyasında değerlendirme yapılacağından duruşmanın 05/06/2024 günü saat 13:50'de yapılacağı,

İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK' nun 304/1 ve 288. maddeleri gereğince İlan olunur.