Yenice Futbol Sahası’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 6-2 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan İnegölspor, henüz 3. dakikada Emir Öztürk’ün golüyle öne geçti. 30. dakikada kazanılan penaltı atışında Berkant Ertürk topu ağlarla buluşturamayınca fark açılmadı. İlk yarı İnegölspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Karacabey Belediye Spor, 52. ve 57. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-1’e getirerek öne geçti. Ancak İnegölspor’un cevabı gecikmedi. Dakika 57’de oyuna giren Talha Ungan, attığı golle skoru 2-2’ye getirdi.

Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan İnegölspor, 61. dakikada Berkant Ertürk, 67. dakikada Kerem Sütçü ve 87. dakikada Kerem Duran’ın golleriyle farkı açtı. Maçın son dakikasında Talha Ungan’a ceza sahasında yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı Uğurcan Uğur gole çevirerek skoru belirledi: 6-2.

Bu sonuçla İnegölspor U19, sahadan farklı bir galibiyetle ayrılarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.