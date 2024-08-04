Yangın İnegöl'ün kırsal Sarıpınar mahallesinde meydana geldi. Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SALDIRIP ENGELLEDİLER

Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerine, mahalle halkından yaklaşık 20 kişi saldırdı. Saldırgan nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlandılar. Olay yerine gelen Jandarma komutanlığı ekipleri saldırganları engellemek için havaya ateş açtılar. Ekipler yangınlara dört bir yandan müdahale ettiler. Yangın sonucu 1 ev ve 2 samanlık ile 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İtfaiye ekipleri, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Jandarma komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Şerife Öz