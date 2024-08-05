Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kendi yetki ve sorumluluk alanlarında ki bölgelerde asfaltlama çalışmaları BUSKİ İnegöl Müdürlüğü tarafından devam ettiriliyor.



Konu hakkında açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfaltlanması, İnegöl BUSKİ tarafından bir plan dahilinde yapılıyor. Oturduğu evinin sokak ve caddelerinin asfaltlamasını bekleyen vatandaşların istekleri en kısa sürede yerine gelecektir. Vatandaşların istekleri her zaman öncelik olarak kabul edilecektir. Yapılan plan dahilinde asfaltlama planına alınan yollar 10 gün gibi kısa bir süre içinde yapılacaktır. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, halktan gelen bütün isteklerin ve yapılan hizmetlerin de daima takipçisi olacağız” dedi.



İnegöl BUSKİ tarafından asfaltlama yapılacak cadde ve sokaklar şunlar:

SATHİ KAPLAMA SOĞUK ASFALT

Yunus Emre Mahallesi Vatan, Bozkaya, Akkılıç ve Zakkum sokak, Çaylıca Mahallesi Köyiçi, Esentepe Mahallesi Sır sokak, Ertuğrulgazi mahallesi Adıgüzel, Hazal, Nurbay, Kader, Ender, Ulupınar, Gürsoy, Özden, Adıgüzel ve Ahsen sokak, Yeniceköy mahallesi Muzaffer Yüce sokak, Hazmabey mahallesi Köyiçi, Cerrah mahallesi İnönü ile Turgut Reis caddesi.

SICAK ASFALT

Ertuğrulgazi mahallesi Serin sokak, Mahmudiye mahallesi Kasımefendi Caddesi, Dağyolu ve Özdilek sokak.