Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Mevlüt İ.(18) yönetimindeki 16 AVC 549 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Ceyhun D. (34) yönetimindeki 16 Adm 164 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, motosikletin sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Mert C.(18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.