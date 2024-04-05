İnegöl Belediyesi’nin Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında planladığı trafik düzenlemeleri bu akşam itibariyle başlıyor. Çarşı bölgesinde, Bursa-Ankara karayolu üzerinde ve Mer-Pa kapalı Pazar yeri civarında yapılacak düzenlemeler şöyle duyuruldu:

7 SOKAK TRAFİĞE KAPATILACAK

“Bayram dönemlerinde daha uygun alışveriş ortamları oluşması adına esnaflarımıza belirli kurallar çerçevesinde sağladığımız kaldırım işgali serbestliği 26 Mart Salı günü başlamıştı. Çarşı merkezinde buna ek olarak yapılacak trafik düzenlemeleri de bu akşam itibariyle uygulanacak. Bayram yoğunluğunun had safhaya ulaştığı son hafta hem vatandaşlarımızın güvenli şekilde alışverişlerini yapabilmeleri hem de esnaflarımızın daha rahat satış yapabilmesi adına 7 sokağımız 5 gün trafiğe kapalı olacak. Bu akşam (05 Nisan Cuma) itibariyle çarşı merkezinde; Elektrik Sokak (Hacı Veli Ağa Sokak kesişiminden itibaren), Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak motorlu araç trafiğine kapatılacak.”

TEK YÖN UYGULAMASINA GEÇİLECEK

“Ayrıca bu süreçte çarşı bölgesinde tek yön düzenlemesi olacak. Gençlik Merkezi arka otopark girişleri İşletme Sokak tarafından (Yapı Kredi Bankası yanından) tek yön olarak yapılacak.”

BURSA-ANKARA KARAYOLUNDA TRANSİT GEÇİŞ UYGULAMASI BAŞLIYOR

“Şehirlerarası ulaşımda aksamaları önlemek, olası kazaların önüne geçmek ve bayram yoğunluğunda trafik akışını kesintiye uğratmamak adına Bursa-Ankara karayolu Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı (Kaplan petrol mevkii) transit geçiş uygulaması bugün (5 Nisan 2024 Cuma) itibariyle başlıyor. Bayram tatilinin biteceği 14 Nisan 2024 Pazar gününe kadar Bursa-Ankara Karayolundan Ağaç İşleri Sanayi bölgesine girişler kapatılacak.”

MER-PA PAZAR YERİ BÖLGESİNDE DÜZENLEME

“Bursa Ankara Karayolundan Baykut sokağa (Mer-Pa mevkiinden) girişler, 7-8-9 Nisan 2024’te Mer-Pa pazarı kurulacağı için kapatılacaktır. Bayramın 1. günü yol tekrar açılacaktır.”

TRAFİK KURALLARINA UYALIM

Öte yandan, İnegöl Belediyesi bayram yoğunluğunda trafikte olası aksaklıklara mahal vermemek adına bir dizi uyarı da yaptı. Özellikle bayram hareketliliğinin arttığı şu günlerde; park yasağı bulunan cadde ve sokaklara, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, yaya kaldırımlarına araçların park edilmemesi konusunda uyarılar yapıldı. Özellikle Atatürk Bulvarı, Nuri Doğrul, İstiklal ve Kemalettin Sami Paşa Caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde çift sıra araç parkından kaçınılması ve park yasaklarına uyulması gerektiği hatırlatıldı. Bu süreçte gerekli denetimlerin ise yetki alanına göre gerek Zabıta Müdürlüğü gerekse de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacağı kaydedildi.