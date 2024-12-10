İlçe yönetimi CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin öncülüğünde üzerinde “Asgari Ücret Talebimiz Otuz! Bunun Altında Yokuz” “Çeyrek Altın Hesabı” yazılı broşürler dağıttı.



Konuyla ilgili konuşan İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Siyaseti masada dört duvar arasında değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edeceğiz” dedi. Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkenin zorlu ekonomik koşulları karşısında çalışanların, emeklilerin, asgari ücrete mahkum edilenlerin, asgari ücretin altında ücret almaya mahkum edilen emeklilerin haklarını aramak, seslerini duyurmak için sokaktayız. Düşük maaşlar karşısında vatandaşın alış veriş yapacak gücü kalmadı. Gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları inanılmaz derecede yüksek. Açlık sınırı Kasım 2024 verilerine göre 20 bin TL geçti. Yoksulluk sınırının ise; 66 bini geçtiği ülkemizde asgari ücret için 21-22 bin TL gibi rakamlardan bahsediliyor. Bu kabul edilir bir rakam değil. Biz parti olarak asgari ücretin en az 30 bin TL olmasını istiyoruz ve bu düşüncemizi halkımızla da paylaşmak istiyoruz. Bunun için halkın olduğu Pazartesi Pazarındayız. Broşürlerimizi dağıtıp halkımızla sohbet edip, düşüncelerimizi paylaştık ve onların hayat pahalılığı İle ilgili şikayetlerini hep dinledik. Parti olarak asgari ücretin 30 bin olması için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel TBMM’de, tüm Türkiye’de tüm teşkilatlarımız da gerekli adımları sahada çalışarak atıyor. Siyaseti masada dört duvar arasında değil, daima sokakta halkın içinde yapmaya devam edeceğiz.”