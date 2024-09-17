Olay saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde meydana geldi. Sürücü Ali Çubuk(30) yönetimindeki 16 BIF 983 plakalı kamyonet ile sürücü Ömer N.(25) yönetimindeki 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sürücü Ömer N.(25) elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı Jasat ekipleri kaçan şüpheli Ömer N. Ve kardeşi Can N.'yi(20) kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı. Şahıslar gözaltına alındı.

CİNAYETİ ANLATTI

Gözaltına alınan ağabey ve kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli Ömer N., ifadesinde, "Ben kargo dağıtımı yapıyorum. Cerrah mahallesinde bir adrese kargo bırakmak için kardeşimle gidiyorduk. Adresi ararken bir anda karşıma bir araç çıktı. Araçtaki şahıslar el kol hareketi yaptı. Bende yol verdim. O sırada araca gelip bana ve kardeşime saldırdılar. Bende korkutmak için havaya ateş ettim. O sırada Ali Çubuk, elimdeki silahı tutup almak isterken silah patladı. İsteyerek bişey yapmadım" dediği öğrenildi.

Kaynak: MURAT AVCI