29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, 101 yaşında. Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de bugün itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkulu bir şekilde start aldı. Cumhuriyet Bayramının 101. Yıldönümü kutlamaları, bugün 13.00’da Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

YENİ MEYDANDA İLK TÖREN

İnegöl Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hafta sonu hizmete açılan heykel bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla birlikte ilk tören yapıldı. Çelenk törenine; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutanı Hava Pilot Binbaşı Serdar Akyalı, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇELENK SUNULUP SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Çelenk sunumuyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde sırasıyla; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ilk bölümü burada sona erdi.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU 2 GÜN SÜRECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün ve yarın devam edecek. Bugün 18.30’da İnegöl AVM kavşağından başlayıp Atatürk Anıtına kadar sürecek Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirilecek. 29 Ekim Salı sabahı ise 10.00’da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayacak kutlamalar, akabinde Yeni Belediye Hizmet Binası önünde hazırlanan tören alanında devam edecek.