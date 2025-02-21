Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları şahısların evine şafak vakti operasyon düzenledi. 3 ayrı adrese yapılan operasyonda evler didik didik arandı.



Kaymakam Eren Arslan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Yapılan aramalar sonucunda 25 gram Sentetik Kannobinoid Maddesi, 70 gram AMG Maddesi, 8 Parça halinde 16 gram Metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 2,60 gram Esrar maddesi, 3 parça halinde 2,80 gram Sentetik Kannobinoid Maddesi, 2 Adet ectacsy hap, 1 Adet Hassas terazi ile 65.000 TL Nakit Para ve 2 Adet Telefon ele geçirildi."

Operasyonda uyuşturucu tacirleri S.Ş., M.Ç., S.B., Ta.Y. ile H.Ş.(SSÇ) yakalandı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.