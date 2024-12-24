

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri İnegöl'ün kırsal Hocaköy mahallesinde bir eve baskın yaptılar. Baskında 3 uyuşturucu taciri yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Ekipler şüpheliler F. E., H. E. Ve Y.C.'yi gözaltına aldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl'de zehir tacirlerine yönelik uygulamalarda 91 gr Metamfetamin, 18.90 gr Sentetik kannabınoıd, 1,30 gr Kokain,1 adet Hassas terazi, 2 Adet 9*19 tabanca ve 200 adet 9*19 fişek, 2 adet 7*65 tabanca ve 200 adet 7*65 fişek ele geçirildiğini bildirdi.



İnegöl Kaymakamı Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek…Yapılan çalışmalar sonucunda: 8 parça halinde 91 gram Metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 18.90 gram Sentetik kannabınoıd maddesi, 1,30 gram Kokain, 1 adet Hassas terazi, 2 Adet 9*19 tabanca ve 200 adet 9*19 fişek, 2 adet 7*65 tabanca ve 200 adet 7*65 fişek ele geçirilmiş; şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." dedi.