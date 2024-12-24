İnegöl’de ve İstanbul’da müzikle uğraşan 34 yaşındaki Yağızhan Varışlısoy, ilk şarkısını dijital medyada geçtiğimiz yıl yayınladı. İnegöllü müzisyenin, ‘Unut O Zaman’ ismini verdiği ilk şarkısı 17 Nisan 2023’te izleyicileri ile buluşmuştu.



Evli ve 3 çocuk babası olan Yağızhan Varışlısoy, geçtiğimiz yıl yayınlanan klipinde eşinin de sahne aldığını belirterek, unutulmaz bir anı olarak albümün hayatında yer edindiğini belirtti. İkinci şarkısı ile yeniden sevenleriyle buluşan Yağızhan, ‘Vicdan’ adlı şarkısının klip yönetmenliği Sedat Sakarya yaparken, Kuaför ve Makyözlüğünü İnegöllü kuaför Mehmet Ali Denel yaptı.