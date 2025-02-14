Olay Akhisar Mahallesi girişinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri firması sahibi C.D. İsimli şahıs, malzemeleri yaklaşık 50 kişiye peşin olarak sattı. Müşteriler malzemeleri peyder pey aldıkları sırada firma sahibi iddiaya göre firmasını başkasına sattı. Müşteriler, yeni firma sahibinden malzemeleri istediler. Yeni firma sahibi, anlaşmayı eski firma sahibinin yaptığını söyleyerek malzemeleri vermedi. Bunun üzerine yaklaşık 50 kişi mağdur oldu. Toplamda yaklaşık 5 milyon TL mağdur olan şahıslar karakola giderek şikayetçi oldular.

Muhabir: Şerife öz