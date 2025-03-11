Eğitim-Sen İnegöl Temsilcisi Eylem Başar Altınbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İnegöl’de yaklaşık bir yıldır ek ders ücretlerinin geç yatırıldığını belirtti.

Altınbaş, önceki dönemlerde ayın 5’i ya da 6’sına kadar sürebileceği ifade edilen gecikmelerin, son 8 aydır ayın 10’una hatta daha sonrasına sarktığını, bugün ise ayın 11’i olmasına rağmen ödemelerin hala yapılmadığını vurguladı. “Maaş tarihi geldi, ücretler hala ödenmedi. Bu durum tüm öğretmenlerimize sıkıntı yaratmaktadır. Özellikle ücretli çalışan meslektaşlarımız için büyük bir problemdir.” dedi.

Geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığını hatırlatan Altınbaş, ”Maaşların açlık sınırında kaldığı bir dönemde bu durum önemli bir sorun teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı.

Sorunun kaynağına ilişkin de bilgi veren Altınbaş, diğer eğitim sendikalarıyla birlikte yaptıkları görüşmelerde, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onay işlemlerini zamanında tamamladığını, ancak İnegöl İlçe Mal Müdürlüğü’nün onay sürecinde 2-3 günlük bir gecikme yaşandığını belirtti. “Bir yıl öncesine kadar böyle bir sorun yoktu, şimdi ne değişti? Üyelerimizden gelen tepkiler doğrultusunda bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

Kaynak: BÜLTEN