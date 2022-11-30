Ocak ayından itibaren gelmesi her sektörde gelmesi beklenen zamlar erken başladı. İnegöl’de ana tüketim maddesi olan ekmek başta olmak üzere tüm unlu mamullere yüzde 25’in üzerinde zam geldi. Ekmek fiyatı 4 liradan 5 liraya, simit ve poğaça ise 5 liradan 7 liraya yükseltildi. Zammın birkaç gün içinde İnegöl’de uygulanacağı öğrenildi.

4 AY SONRA YENİDEN ZAM

Artan maliyetler ve un fiyatlarına gelen zamlar sonrası İnegöl’de ki fırıncıların zam talebi oldu. İnegöl’de ki fırıncıların kendi komitelerinde aldığı karar sonrası 4 TL’ye satılan 210 gram ekmeğin fiyatının 5 TL olması yönünde taleplerini İnegöl Ticaret Sanayi Odası’na bildirdiler. Ticaret Sanayi Odası’nda yapılan meclis toplantısında zam talebi karara bağlandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zam ile 4 liraya çıkan ekmeğe, 4 ay sonra yeniden zam yapılmış oldu. Yüzde 25 zam yapılan ekmek, İnegöl’de artık 5 liraya satılacak.

İŞTE YENİ TARİFE

Ekmek (tekli) 210 gram 5 TL, ekmek (çiftli) 420 gram 10 TL, köy ekmeği 840 gram 20 TL, Trabzon ekmeği 840 gram 20 TL, kepekli ekmek 400 gram 11 TL, sarı buğday ekmeği 400 gram 11 TL, tam buğday 13 TL, çavdar ekmeği 400 gram 13 TL, rüşeym ekmeği 400 gram 13 TL, mısır ekmeği 500 gram 17,50 TL, haşhaşlı ekmek 300 gram 25 TL, cevizli ekmek 300 gram 25 TL, sodalı ekmek 300 gram 11 TL ve roll ekmek 50 gram 1,50 TL.

Simit 100 gram 7 TL, açma (sade) 90 gram 7 TL, patatesli-zeytinli-beyaz peynirli açma 90 gram 7,50 TL, zeytinli kaşarlı açma 90 gram 9 TL, poğaça (sade) 7 TL, kaşarlı susam kaplı poğaça 90 gram 7,50 TL, sosisli poğaça 90 gram 7,50 TL, çikolatalı poğaça 90 gram 9 TL, sucuklu kaşarlı poğaça 90 gram 9 TL, soğuk sandviç 100 gram 15 TL, pizza (küçük boy) 60 gram 9 TL, pizza (büyük boy) 130 gram 12 TL, tahinli simit 150 gram 10 TL, tereyağlı simit 100 gram 10 TL, kapalı tahinli 150 gram 12 TL ve açık tahinli 130 gram 10 TL.