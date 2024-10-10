

Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Halil B.(22) yönetimindeki 27 BHM 53 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırım üzerinden geçip koruma tellerini yırtan tır, Orhaniye mahallesi Baykut sokak üzerine uçarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen tır, 2 saat süren çalışma sonucu çekiciler ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT