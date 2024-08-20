Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Doğu sokak üzerinde iş makinasının arkasında oyun oynarken, iş makinasının paletlinin arasında ayağı sıkışan bisikletli çocuk yaralandı. Acılar içinde kalan ve ayağından yaralanan R.R.Y.(10) haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ