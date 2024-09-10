Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. Kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Evren sokaktaki bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Hamza E., oturma odasında oynarken pencereye tırmandı. Tırmandığı pencerede dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT