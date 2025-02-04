

Kaza saat 00.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Diş Hastanesi ışıklı kavşağında meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki 16 VY 299 Cip, aynı yöne seyrederken U dönüşü yapmaya çalışan 16 BNC 744 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hızlanan cip, yol kenarında park halinde olan 34 MFK 385 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareketlenen park halindeki otomobil de işyerine çarparak camını kırdı. Kaza sonucu araçlar hurdaya dönerken, sürücüler kazayı yaralanmadan atlattı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.