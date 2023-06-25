Osmaniye mahallesi Altay Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Zekeriya Y. yönetiminde ki otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Kenan C.'ye (8) çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü yaptı. Yaralı çocuk sürücü tarafından otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.