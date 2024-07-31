İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın (İTSO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, mevcut fuar alanındaki düzenlemelerle ilgili Başkan Taban’ın desteklerinden dolayı teşekkür etti ve sektörlerin talepleri hakkında bilgi verdi.

Uğurdağ’ın ardından söz alan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’de gerçekleştirilen genel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taban, İnegöl sanayisinin planlı bir şekilde büyümesine yönelik yapılan çalışmaları ve yeni sanayi alanlarının oluşturulması için atılan adımları detaylandırdı.

‘’BİRLİK VE BERABERLİK İÇERSİNDE DAHA DA GÜÇLÜYÜZ’’

İTSO Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yerel seçimler sonrası dönem boyunca yapılacaklar başta olmak üzere, beklentilerin de yer aldığı stratejik plan çalışmalarının hazırlandığı belirtti. Başkan Alper Taban tüm İnegöl olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğunda daha da güçlü olunduğunu ileterek, ‘’Yeni bir süreç içerisindeyiz. Bu süreç bizlere yeni fırsatlar elde ettiriyor. Vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın dahil olduğu stratejik plan hazırlama çalışmalarımızda şehrimizin beklentilerini ölçümledik. Pek çok konu başlığında çalışmalarımız mevcut. Yeni çalışmaları da bu kapsamda başlatmış olacağız. Sizlerin ilettiği konularla ilgili de çalışmalarımız var. İnegöl Belediyesi olarak gerek imar gerekse de diğer belediyecilik işlemleri ile ilgili dijitalleşme sürecimiz gün geçtikçe artıyor. Bu sayede işleyiş daha da hızlı bir şekilde ilerliyor. Tüm şehrimizle birlikte bir ve beraber olduğumuz sürece daha da güçlü olacağımıza inanıyorum. Katkı ve destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘’İNEGÖL’ÜN GÜCÜNE GÜÇ KATAN İŞLETMELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM’’

İnegöl’ün ticaret hacminin büyümesinde önemli rol oynayan işletmelere teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, aynı zamanda işletmelerin beklentilerini karşılayacak pek çok alanda çalışmalarının olduğunu iletti. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’İnegöl’ün en önemli özelliği üretken olması. İşletmecilerimiz yeni trendleriyle her alanda sektörlere yön vermeye ve adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Başat aktörümüz mobilya ve ağaç orman ürünleri sektörü olsa da karma sektörlerin yer aldığı güçlü bir şehiriz. Asırlardır süren üretim serüveni günümüze kadar devam ediyor. Biz de yerel yönetimler olarak üreticimizin ve işletmelerimizin iş ve işleyişine uygun yeni sanayi alanları oluşturmak adına gayretimizi sürdürüyor, gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Sektörlerimizin ihtiyaçları olduğu konuları da bir bir masaya yatırıp mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda İnegöl’ün gücüne güç katan ve istihdam seferberliğine katkı sağlayan tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘’İNEGÖL SÜREKLİ YENİLİK İÇERİSİNDE OLAN BİR ŞEHİR’’

Üretimin yanı sıra turizm ve gastronomi alanında da yapılan çalışmalarla şehre misafir olarak gelen yerli ve yabancı turistleri yeniliklerle karşıladıklarını belirten Başkan Alper Taban, ‘’Geçtiğimiz dönem turizm alanında alt yapısını oluşturmak adına belirli çalışmalar yaptık. İnegöl’ün şu anda turizmdeki en kıymetli öğesi doğa. Profesyonellerle çalıştığımızda birinci sırada doğa, ikinci sırada da gastronomi yer alıyor. Gastronomi olarak ta başat aktörümüz coğrafi işaretli ürünümüz İnegöl Köftemizin yanında şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere İnegöl’ün kendine özgü yemekleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalar yürütüp ‘’göç mutfağı’’ oluşturduk. İnegöl sürekli yenilik içerisinde olan bir şehir. Önümüzde pek çok fırsatlar var. Bizde bu fırsatları hızla değerlendirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. ’’ dedi.

’’TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN KATKISI BÜYÜK’’

Konuşmasının sonunda İnegöl Ticaret ve Sanayi Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarından da bahseden Başkan Alper Taban, ‘’ İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamızın da her dönem katkısı çok büyüktür. OSB’ler, fuar merkezlerinin yapımı gibi konular Ticaret ve Sanayi Odamızın organizasyonuyla gerçekleşiyor. İnşallah bundan sonrası için de benzer şekilde sizlerle beraber daha güzellerini yapmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu anlamda Başkanımız Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu başta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odamızın meclisine, üyelerine şehrimize vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Konuşmalar sonrası Başkan Alper Taban meclis üyelerinin sorularını cevaplayarak bilgilendirmelerde bulundu. İTSO meclisi gündem maddeleri üzerinde görüşmelerini sürdürdükten sonra toplantı sona erdi.