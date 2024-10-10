Durdurulan araçların sürücüleri denetlenirken, incelemede yapıldı. Aranan şahıslar yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

ALKOLLÜ POLİSLERİ SÜRÜKLEDİ KAZA YAPTI

Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya çalışırken, durdurmak üzere araca tutuna polis ekiplerini de metrelerce sürüklerken O sırada polis havaya ateş açtı. Kaçmaya çalışan sürücü, bir otomobile çarpınca durduruldu. Sürücü Yusuf K.(20)'nın alkol testinde 2.0 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

CEZA YAĞDI

4 farklı noktada yapılan uygulamalarda 190 araç denetlendi. 484 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Sürücülere 70 bin TL cezai işlem uygulandı. 2 alkollü sürücüye ceza yazılırken, üzerinde 18 gram esrar maddesi çıkan şüpheli gözaltına alındı.