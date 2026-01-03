Edinilen bilgiye göre, eşinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenen Metin A.(42), geçtiğimiz Ekim ayında intihara kalkışmıştı. Ailevi sorunları devam eden Metin A. bunalıma girerek bu sefer Orhaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan Çardak Camii minaresine çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minareye çıkan şahıs, 1 saatlik çalışma sonucunda polis ekipleri ikna ederek indirdi.

İntihar girişimini çevredeki vatandaşlar soluksuz izlerken, kimileri ise cep telefonuyla görüntüledi.