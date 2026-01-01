

Kaza 07.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Uşak ilinden Bursa'ya seyir halinde olan Şerif Ali U. İdaresindeki 64 AF 800 plakalı iplik yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.