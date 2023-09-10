İNEGÖL'DE KANLI GECE

ODA ARKADAŞINI BIÇAKLAD

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pansiyonda aynı odada kalan arkadaşların kavgasında kan aktı. Bıçakla ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde Yeşil Cami mevkiinde bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda birlikte aynı odada kalan Serkan D. (25) ile ismi Fatih olduğu öğrenilen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih üzerinde bulunan bıçakla Serkan D.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı genç ameliyata alındı. Fatih ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.