Kaza saat 10.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Avarlar kavşağında meydana geldi.

Mehmetçik caddesinde seyreden sürücü Dursun Ü.(54) yönetimindeki 16 KDG 18 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan sürücü Yüksek A.(58) yönetimindeki 16 KFK 64 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT