

Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan marketin önüne BT 6006 BX plakalı cipini park eden Kurban A., markete girerek alışveriş yaptı. Bu sırada marketten çıkan Ali Eymen Ö. (7) ile arkadaşları cipin ön kısmında kaldırıma oturdu. Alışverişini tamamlayan Kurban A. cipine binerek hareket ettiği sırada kaldırımda oturan çocukları fark etmedi. Ayağının üzerinde cipin geçmesiyle bir anda acılar içinde kalan Ali Eymen Ö.’ye ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ