Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza sonucu ağır yaralanan Afgan Asıllı şahıs tedavinin ardından gözaltına alındı.

Kaza 14 Temmuz da Mesudiye ile Kulaca mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Afgan uyruklu Sürücü Muhammed H.(18) yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre araçla çarpıştı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan şahıs gözaltına alındı. Yapılan GBT de ülkeye kaçak yollarla geldiği tepsit edilen şahıs, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: ŞERİFE ÖZ