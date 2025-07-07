Kaza Osmaniye mahallesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Sürücü Turgut Ç. yönetimindeki 16 BLN 610 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki Ajda Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve eşi motosiklet ile hastaneye gitti.

Trafik ekiplerince yapılan aramada motosikletin vergi borçları nedeniyle trafikten me olduğu ortaya çıktı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK