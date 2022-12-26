Orhaniye Mahallesi Yeni Cami sokak üzerinde bulunan emlak dükkanında işyeri sahibi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Yeni Cami sokak üzerinde bulunan emlak dükkanı sahibi G. G. (39) işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar etti. Kendisinden haber alamayan yakınları işyerine geldiğinde G. G.'nin kendini iple astığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri gencin öldüğünü tespit etti. Olay yeri incelemesini ardından gencin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.