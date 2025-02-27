2022 yılına kadar neredeyse kiralık ev bulmanın imkansız olduğu İnegöl’de şimdi ise bolluk yaşanıyor. İnegöl’ün merkez mahalleleri başta olmak üzere, Alanyurt, Akhisar ve Baykoca bölgesinde kirayı yüksek bulan vatandaşların evlerinden çıkması nedeniyle boşaldı.

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Popüler web sitelerinde kiralık ilanları 2025 yılında adeta tavan yaptı. Daha önce 20’yi geçmeyen kiralık ev ilanlarının sayısı 250’ye yaklaştı. Yine emlakçılar ve ev sahipleri tarafından verilen kiralık evlerinde 500’ün üzerinde olduğu düşünülüyor.

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BABA EVİNE DÖNÜŞLER BAŞLADI
İnegöl merkezde 2024 yılında 8-10 bin TL olan kiralık daire fiyatlarının 15-25 bin TL’ye, yine siteler içinde 13-16 bin TL olan konut fiyatlarının 20-30 bin TL’ye yükselmesi nedeniyle kiracılar evlerini boşaltarak baba evine yerleşmeye başladı.

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İNEGÖL’DE KİRA FİYATLARI NE KADAR?
İnegöl’ün merkez mahalleleri olan Kemalpaşa, Mahmudiye, Hamidiye, Cuma, Yenice, Sinanbey, Turgutalp, Orhaniye ve Süleymaniye mahallelerinde yaşı 20‘nin üzerinde 100-130 metrekare arasındaki konutların kira fiyatları 13-16 bin TL arasında değişirken, 10-20 yaş arasında ki dairelerin kira fiyatları 16-20 bin TL, yine 5-10 yaş aralığındaki dairelerde kira fiyatları 20-23 bin TL, yeni dairelerde ise 25-30 bin TL arasında değişiyor.

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İnegöl’de kiralık dairelerin en ucuz olduğu bölge ise Baykoca Mahallesi (TOKİ bölgesi) olarak dikkat çekiyor. Kira fiyatları bu bölgede 9-14 bin TL arasında değişiyor.
Alanyurt bölgesinde yer alan 6 mahallede ise eski dairelerin kiraları büyüklüklerine göre 13-15 bin TL, yeni daireler ise 15-25 bin TL arasında ki fiyatlarla kiralanıyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ