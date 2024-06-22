Kızı R.K'ye (15) cinsel istismarda bulunurken Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilde suçüstü yakalanıp tutuklanan, savcılık soruşturması aşamasında kızı ifade değiştirince tahliye olan G.K. (44), 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tekrardan tutuklandı. Mahkeme heyeti, baskı altında ifadesini değiştirdiği değerlendirmesinde bulunduğu R.K.'nin de devlet yurdunda koruma altına alınmasına karar verdi.

İnegöl’de geçen yıl Nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, iddiaya göre kızı ile oral yoldan ilişkiye giren G.K.'yi suçüstü yakaladı. Karşısında güvenlik güçlerini görünce pantolonu yukarı çekip fermuarını kapatan G.K., "Ben ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı. Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Ben başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için onun oral yol ile ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık" dedi. G.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

G.K., savcılık soruşturmasında, kızının, "Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım" şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.

SANIK AVUKATI: MAĞDURUN RIZASI OLDUĞU İÇİN SUÇ OLUŞTURMAZ

Hakkında İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan G.K.'nin yargılanmasına başlandı. G.K.'nin suçlamaları reddettiği duruşmada söz alan sanık avukatı Sedat Gülen, "O gün müvekkilim fermuarını çekerken görüldüğü için bu suçlama ile karşı karşıya kalmıştır" dedi. Avukat Gülen, "'Kızı, gerçeği daha sonra söyledi. Ayrıca böyle bir olayın olduğu düşünülürse, mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturmaz. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇÜSTÜ YAPAN JANDARMA GÖREVLİLERİ, TANIK OLARAK DİNLENDİ

İnegöl İlçesi'nde geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan olayla ilgili olarak mahkeme süreci başladı. Jandarma ekipleri, park halindeki bir otomobilde şüpheli hareketler üzerine inceleme yaptıklarında, sürücü koltuğunda oturan G.K.'yi ve yanında bulunan kızını suçüstü yakaladı. Jandarma tanıkları, olay anında G.K.'nin panik içinde olduğunu belirterek, kendisine yöneltilen sorular karşısında "Ben ne yaptım. Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" dediğini ifade ettiler.

Mahkeme duruşmasında akrabaların da tanık olarak dinlendiği sırada, kızın ifadesindeki değişiklikler ve babasının baskısı altında olduğu iddiaları gündeme geldi. Kız çocuğunun ailesini terk etme korkusuyla babasının isteği üzerine suçlamaya maruz kaldığını dile getirdiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, kız çocuğunun korunması adına devlet yurdunda koruma altına alınmasına karar verdi. Ayrıca, G.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.