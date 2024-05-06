İnegöl Belediyesi, 5-15 yaş aralığında piyano eğitimi alan 67 küçük sanatçının resitali büyük beğeni topladı.

İnegöl'ün farklı eğitim kurumları ve özel kurslarda piyano eğitimi alan küçük sanatçılara yeteneklerini ve performanslarını serileme imkanı sunuldu. İnegöl Belediyesi ve farklı kurslarda piyano eğitimi alan çocuklara motivasyon sağlamak, onları sahneyle tanıştırmak ve onure etmek maksadıyla yapılan “Tuşların Dansı Piyanonun Yıldızları” etkinliğinde, 5-15 yaş aralığında 67 çocuk sahne aldı. Gruplar halinde salona gelen küçük sanatçılar, aileleri ve kendilerini izleyenlere 5’er dakikalık performans sundu. Kendi belirledikleri repertuarla yeteneklerini sergileyen çocuklar, izleyenlerden alkış aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Doğumdan ölüme kadar tüm evrelerde varız. Bugün de gördüğünüz gibi bu minvalde kendileri küçük ancak performansları çok büyük olan kıymetli evlatlarımız için bu özel programı düzenledik. Ben bugün burada yeteneğini ortaya koyan tüm evlatlarımızı kutluyorum. Hem performansları hem de medeni cesaretleriyle çok büyük bir alkışı da hak etti. Pek çok branş, enstrüman noktasında kurslarımız var. Bugün de burada hem belediyemiz hem diğer farklı kurslarda piyano eğitimi alan öğrencilerimizle çok keyif aldık. Güzel bir program oldu. 67 küçük sanatçımızın performansını izlemiş olduk. Her birine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşma sonrası Başkan Taban ve protokol üyeleri, küçük sanatçıların her birine katılım sertifikası takdim etti. Etkinlik, Orkestra şefi ve Piyanist konuk sanatçı Deniz Tan’ın piyano resitali ile son buldu. Yaklaşık 20 dakikalık bir sunum ortaya koyan sanatçı hem öğrencilere örnek olan hem de dinleyenleri mest eden performansıyla alkış aldı.

Kaynak: BÜLTEN