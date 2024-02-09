GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bursa’da düzenlenen Bursa İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. Belediye Başkan adaylarının ardından gözler meclis üyesi adaylarına çevrildi. 20 Şubat’ta meclis üyesi adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirilmesi gereken liste 16 Şubat’a çekilmesinin ardından AK Parti ve MHP’de meclis üyeliği başvuruları hızlandı. İki parti genel merkezi arasında meclis üyeliği konusunda görüşmeler sürüyor.

BURSA’DA SİYASET KAZANI KAYNIYOR

Bursa’da belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından başta Kestel ve Gemlik’te istifalar oldu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti’den istifa ederken, Gemlik’te ise parti yönetimi topluca istifa etmişti. Bursa’da siyaset kazanı kaynarken, yerel seçim sürecinin yaklaşması sıkıntılara neden oldu. Başkan adaylarının ardından meclis üyesi adaylarının belirlenme süreci başladı. Hem büyükşehir de hem de ilçelerde AK Parti ve MHP meclis üyelerinin belirlenmesi için 1 haftalık bir zaman kaldı. Henüz her iki partinin Genel Merkezlerinde meclis üyesi dağılımıyla ilgili net bir açıklama gelmezken, ilçelerde meclis üyesi belirleme çalışmaları sürüyor.

FERMUAR SİSTEMİ

İnegöl’de AK Parti ve MHP yönetimi arasında herhangi bir sorun yaşanmazken, genel merkezlerden meclis üyeliği konusunda bir açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz seçimde olduğu gibi fermuar sisteminin yapılması beklenirken, meclis üyeliği konusunda sayının ne olacağı belirsizliğini koruyor.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI İSTENİYOR

MHP kaynaklarından edilen bilgiye göre, bu seçimde en az 8 meclis üyesi adayının MHP’ye verileceği öğrenilirken, parti tabanının bu seçimlerde kendilerine bir Belediye Başkan yardımcılığının verilmesi talep ediliyor. Genel merkezden gelecek talimatın ardından oluşturulacak meclis üyesi aday listesi Bursa İl yönetimine sunulacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından aday listesinin 16 Şubat’ta YSK’ya teslim edilmesi bekleniyor.