İnegöl İcra Dairesi tarafından Hamzabey Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde yüzölçümü 125 m2’lik işyeri 4 milyon 300 bin TL, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde yüzölçümü 44,95 m2’lik işyeri 3 milyon 250 bin TL, Mesudiye Mahallesi Sedef Sokak üzerinde yüzölçümü 98 m2’lik dairenin 1/2 hissesi 1 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İnegöl(Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından ise, Bursa ili İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 3420 parsel tapu kayıtlarında tarla vasfındaki yüzölçümü 12.500 m2’lik tarım arazisi 5 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İşte o ilanlar;

Kaynak: ilan.gov.tr