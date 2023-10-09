Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü İnegöl'de mobil göç noktası oluşturdu. Suriye uyruklu vatandaşların kimlik ve parmak izi kontrolleri burada yapılıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de mobil göç noktası uygulamasının başlayacağını duyurmasının ardından 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulaması başladı. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi önünde de mobil göç noktası oluşturuldu.

İnegöl'de konuşlanan noktada göçmenlerin parmak izi yöntemiyle kaçak olup olmadıkları tespit ediliyor. Kaçak olan göçmenler sınır dışı ediliyor. Bugün mobil noktada yapılan denetimde kaçak oldukları tespit edilen 3 şahıs, sınır dışı edildi.

İbrahim Uslu