Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda şirketin mali durumunu incelemek için 3 aylık bir süreç başlatıldı. Bu süre boyunca şirket hakkında iflas takibi yapılması ve icra işlemlerinin uygulanması yasaklandı. Türkiye genelinde konkordato ilan eden şirket sayısında 2024 yılında ciddi bir artış gözlenirken, ekonomik zorluklar yaşayan firmaların sayısı her geçen gün artıyor.

Bursa merkezli bir firma olan ve Türkiye’nin 81 iline hizmet veren ByEzza markası da bu sürece dahil oldu. Ayrıca, Japonya, ABD, Avrupa ve Afrika gibi birçok farklı bölgeye ihracat yapan şirketin 30'dan fazla ülkeye ürün gönderdiği biliniyor. Mahkeme, şirketin mali durumunu toparlaması için geçici bir koruma süresi tanırken, bu dönemde şirket yetkililerinin varlıklarını üçüncü kişilere devretmesini yasakladı. Bu amaçla, şirketin mali tablolarını denetlemek ve süreç boyunca kontrolü sağlamak üzere mali uzman Şükrü Çalışkan konkordato komiseri olarak atandı.

Mahkeme, 2 Aralık 2024 itibarıyla şirketin alacaklılarına karşı koruma altında olduğunu belirtti ve 3 ay boyunca tahsilat girişimlerinin engelleneceğini hükme bağladı.