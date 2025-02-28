Bursa’da faaliyet gösteren Wood Dizayn Orman Ürünleri Akaryakıt İnşaat Turizm Gıda Otomotiv Nakliye Tekstil Mobilya Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Yazıcıoğlu Modüler Mobilya Orman Ürünleri Hırdavat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için iflas tasfiyesi sürecine geçildi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Wood Dizayn Orman Ürünleri hakkında 25 Aralık 2024 tarihli ilam ile basit tasfiye usulü uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmesi gerekiyor. Ayrıca, alacaklılardan biri tasfiye giderlerini peşin ödemesi halinde, tasfiyenin adi şekilde yapılmasını talep edebilecek.

Diğer yandan, Yazıcıoğlu Modüler Mobilya için de mahkeme tarafından basit usulde iflas tasfiyesi kararı alındı. Şirket alacaklılarının ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Daha önce alacak kaydı yaptırmış olanların ise tekrar kayıt yaptırmalarına gerek olmadığı bildirildi.

İki şirketin iflas süreci, İcra ve İflas Kanunu’nun 218. maddesi çerçevesinde yürütülecek.