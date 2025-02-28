TÜRK-İŞ Konfederasyonu Şubat ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını paylaştı. Paylaşılan resmi verilere göre Başkent Ankara'da 4 kişilik bir ailenin yaşamak için ihtiyaç duyduğu temel harcamaları kapsayan açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı.

ANKARA'DA AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GERİDE BIRAKTI !

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Şubat ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.323,86 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 75.973,49 TL’ye Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 30.206,24 TL ’ye yükseldi.

Açıklanan rakamlar alt gelir grubunun yaşanan yüksek enflasyondan ne kadar çok etkilendiğini gözler önüne sererken açlık sınırının asgari ücreti aşması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bekar bir kişinin yaşama maliyeti ise 30 bin TL barajını aştı.