İnegöl mobilyasının dünyaya açılan kapısı olan 49. MODEF Expo İnegöl Mobilya Fuarı coşkulu şekilde açıldı.

Açılışa Vali Mahmut Demirtaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Mustafa Varank, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri, Muhtarlar, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere bir çok üretici katıldı.



Fuar açılışında konuşan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki, tüm şehir mobilya sektörüyle birlikte fuarlarımızı birlik içerisinde şehrimizi tanıtmak adına özellikle mobilya sektörünü tanıtmak adına şehrimizin tüm katmanlarından herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl 49. kez en köklü olanını düzenliyoruz. Bizim iddiamız en kaliteli olması. Bu aşama çok kökü olan aşama. 1980’lerin ortasından itibaren başlayan organizasyon bugün 2023 yılında Türkiye ve Dünya’ya açılmıştır. Katkısı olan tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz. Birçok Belediye Başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte bu süreci yönettik. Alinur Başkanımız da desteklerini verdi ve bu binaya katkı sağladı. İnşallah 7 Ekim’e kadar dünyanın 90 ülkesi ve Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi ağırlayacağız. Biz marka olduğumuz için sorumluluk bilincini biliyoruz. Türkiye mobilya ihracat yüzde 20 sini sağladı. 1.4 milyon dolar ihracat oluyor. Ben bu konuda şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bu organizasyon ihracatımızı ve istihdamımızı artıracak. Ekonomiye katkı sağlayacak. Biz bu projeyi 2024 misyonu içerisinde gerçekleştirdik. Ticaret Sanayi Odamızı desteklemekle birlikte 2023 yılında Hindistan’la başlıyoruz. Mart 2024 Amerika ve Dubai olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Rusya ve Afrika pazarlarına ciddi yatırım yapacağız. İç piyasayı hızlandıracağız. Bu programda ciddi çalışma var. Katılım sağlayan esnaflarımız, yatırımcılarımız var. Bu firmalarımıza sizin huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. İhracatımızın gözünü açmamız lazım. Biz İnegöl Sanayi Odası olarak Türkiye 1. Si olduk. Çok şükür bu vizyonumuzla devam ediyoruz. Vize işlemlerimizde artık taşınma olmayacak. Almanya, Schengen için firmayla anlaştık. İhracatçımıza bu katkıyı sağlayacağız. Bunula birlikte seyahatlere çıkan mobilya üreticilerimiz için yerli marka THY ile anlaşma sağladık. Yurtdışı firmalar yüzde 7 indirim sahip olacaklar. Bizleri hiç bırakmayan kıymetli Bakan ve protokole teşekkür ederim. Sayın Valimiz de ilk defa teşrif etti. Kıymetli Valimize de görevinde hayırlı olsun diyorum. Katılım sağlayan tüm firmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor” dedi.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “49.’su gerçekleşen İnegöl mobilya fuarı için bir arada bulunuyoruz. Şehrimizin dört bir tarafında showroomlarla açık fuar yöneticiliği yapmaya devam ediyor. Bu organizasyon düzenlenmesinde başta MODEF olmak üzere herkese ayrıca teşekkür ederim. İnegöl mobilyasıyla, tarımıyla, sanayisiyle büyümeye devam edecek. Çok kıymetli misafirlere tekrar katılımları için teşekkür ederim” dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Öncekilere göre daha güzel geçsin temennimiz bu. Sadece altını nereye koyarsanız koyun. Çamurun içinde de olsa altındır, fark etmez. İnegöl altın gibi bir yer. Bursa’mız altın gibi bir yer. Tartışma programlarına bakmayın. Birkaç istisna olayla ilçe motivasyonu bozulamaz. Ben biliyorum diğer tüm unsurlarla motive bir şekilde, ihracatımızı nasıl artırırız derdi içerisindeler. Dolayısıyla bunlar şehir adına bir olumsuzluk değil aksine bir olumluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tabi ki geçmişte bu işin farklı kahramanları var, olmayanları kim olursa olsun Allah hepsinden razı olsun. Bu işin gerçek kahramanları mobilyacılardır. Destek veren katkı veren her şey mobilyacılarımız sayesinde. Çok daha iyilerini yapabileceklerini biliyorum. Beraberliğimiz bozulmasın bereketli olsun inşallah” ifadelerini kullandı.



CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “49’ncusunun açılışını yaptığımız için İnegöl açısından büyük bir başarı hikayesi. Sayın başkanımız bize özetledi. İnegöl ekonomisine bakıldığında yüzde 50 sinde fazlasını ve özdeşleştiğini görüyoruz. Uluslararası piyasa ve doğrudan müşteriye ulaşmak anlamında. Değerini almak anlamında çok anlamlı. Ben bu bağlamda bu kahramanlarımızı dünden bugüne bu fuara emek veren herkesi kutluyor başarılarının daim olmasını diliyorum. Sadece mobilya firmasıyla kısıtlamamalı. Emekçisinden, işçisine, tasarımcısından, sanayicisine herkes. Mobilya sektöründe İstanbul’ dan Ankara’dan sonra liderlik üstlendiği ve İnegöl’ün hakkını vermek gerekiyor. Özellikle insan yetiştirme anlamında da yaşamsal önem arz eden bir alan bu. Tabi yerinde satmak önemli. Tabi ki fuarlar çok önemli. İnegöl’ümüzü tanıtmak ve markalaşmak ve sürdürülebilirlik, verimlilik en önemli konular. Dünden bugüne kurumsal hafızayı oluşturup firmalarımız İnegöl’ümüzü geleceğe taşımamız gerektiği kanaatindeyim. Katkı yapan herekse çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Mobilyanın başkenti olan İnegöl’ümüzde MODEF EXPO Mobilya Fuarı’mıza hoş geldiniz. Kıymetli misafirler İnegöl’ümüz artık Türkiye mobilya endüstrisinde Dünya’ya açılan en önemli kapı haline geldi. Yeni başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. İnegöl deyince mobilya akla geliyor. Çünkü en önemli üretim yasarım ve ihracatı yapan merkezlerinden bir tanesi haline geldi. Mazisi 1500 lü yıllara dayanıyor. Osmanlıdan beri ağırlıklı olarak bir sektör olarak ülkemizde mobilya ve orman ürünleri kalbi durumunda gelmiş. Ama İnegöl mobilya endüstrisi yenilikçi vizyonuyla dünyada merkez olmaya devam ediyor. Az önce başkanlarımız da söyledi. Bunlar yıllarda önce çok daha amatörce mütevazı bir şekilde başlayan serüvende bugün geldiğimiz nokta binlerce mağaza ve fabrikayla aslında fuarı dalga dalga bütün İnegöl’ün yaşadığı bir unsur haline getirdi ve mesafe aldığını gösteriyor. Tabi fuarlarımız sektörümüz için İnegöl için çok önemli. Geçmişte mobilya sanayicilerimiz katılıp kendilerini geliştirdiler. Bugün şükürler olsun ki mobilya endüstrisinde bütün dikkatleri üzerine toplayan kalbini attığı bir fuar haline gelmesi hepimizi çok mutlu ediyor. İnşallah önemli süreçli küçük ve orta boy işletmeler için de daha planlı, programlı ekolojik dengeye uyumlu, düşük maliyetli üretim alanları oluşturmak adına başta saygın bakanlarımız olmak üzere bunları sizlere ifade etmeye çalışacağız. Tabili Cumhurbaşkanımız liderliğinde Akp Milletvekilleri olarak Türkiye vizyonu yatırım istihdam ihracat ekseninde nitelendirerek bugüne kadar herkesin yanında olduğumuz gibi bir arada olmaya devam edeceğiz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. En kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “49. İnegöl Mobilya Fuarı vesilesiyle bu bereketli organizasyon vesilesiyle sizlerin de bir kez daha huzurunuzda olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce dün Ankara’da meydana gelen patlamada yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifa diliyorum. Tesellimiz hayati tehlikelerinin olmaması. İnşallah kısa sürede iyileşecekler. Ne manaya geldiğini gayet iyi biliyoruz. Ancak herkes şunu bilsin ki hiçbir terör hiçbir yapılanma bizi durduramaz. Biz Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz. Mayıs ayında bu fuarın açılışını gerçekleştirmiştik. Biz aslında bu şehre sevdalı bir siyaset gütmenin derdindeyiz. Seçimden seçime gelen insanlar değiliz. Bu ilçeye bu şehre ziyaretler yaptık. Şimdi de hamdolsun şehrimize hizmet etmeye önem veriyoruz. Bursa örnek şehirlerden bir tanesi. İnegöl de sanayi ve dinamizmle önemli bir ilçemiz. Mobilya üreten bir İnegöl’den yat üreten bir İnegöl’e geldik“ dedi.



Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “49. sunu gerçekleştirdiğimiz yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kıymetli konuklar İstanbul ve Kocaeli’nden sonra 3. Üretimi gerçekleştiren Bursa’mız ve mobilyasıyla markalaşan ilçemizde ekonomi büyüklüğü ve istihdama olan katkısı, ihracatta en yüksek paya sahip olmasının en büyük sebeplerinden biri hiç şüphe yoktur ki ilçemizde düzenlenen mobilya fuarlarıdır. Yılda 2 defa uluslararası mobilya fuarları düzenlenen İnegöl’de bir marka değeri olmuştur. Hamdolsun ki bu marka takip edilen katılım gösterilen fuarlar olmuştur. 110’dan fazla ülkeden 2000 civarında yabancı alım heyetinin ziyaret edecek fuarımız önemli bir adım teşkil edecektir. Konuklarımız, İnegöl’de özel sektördeki toplam iş gücünün yüzde 37 lik bir kısmı istihdam eden sektörü yan sanayisi ve sektöre bağlı diğer iş kollarını oluşturmaktadır. Bu vesileyle modern tasarımları ve kalitesiyle adından söz ettiren bu fuarın kendimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün görüştüğüm firmalarda en beğendiğim husus “Ne kadar ihracat yapıyorsunuz” sorusuna 30 milyon dolardan daha aşağı konuşan hiçbir firmaya şahit olmadım. Bu da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu sektörde katkısı olan çok arkadaşlarımız var. Başta Sayın Bakanımıza , Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve Başkanlarımıza , MODEF fuarcılığa, herkese şükranlarımı sunuyor hepinizi sevgiyle selamlıyorum.” İfadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle İnegöl Mobilya Fuarı açıldı.