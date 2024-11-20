Olay Orhaniye mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri 16 AUN 328 plakalı araca dur ihtarında bulundular. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi aracın peşine düştü. Tehlikeli şekilde devam sürücü, tüm kuralları ihlal etti. Sürücü 25 kilometre süren kovalamaca sonucu İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesinde önü kesilerek durduruldu.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyeti olmadığı ve aracın çekme belgeli olduğu tespit edildi.