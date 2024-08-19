İnegöl Belediyesi’nin Ocak 2024’te ihalesini gerçekleştirdiği ve Spor Toto desteğiyle yapımına başlanan Akhisar Spor Salonu'nda çalışmalar hızla devam ediyor. 22 Şubat 2024 tarihinde sözleşmesi imzalanıp yer teslimi yapılan ve inşaatına başlanan projenin 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Şu anda inşaatın yüzde 45’i tamamlandı.

Zemin katı 2059 m², asma katı 791 m² olmak üzere toplam 2850 m² alana sahip olan Akhisar Spor Salonu, 150 m², 368 m² ve 310 m² olmak üzere üç adet antrenman salonu, 40 x 20 m standartlarda bir saha, 220 kişilik tribün, dört soyunma odası, dört antrenör odası, bir müdür odası ve bir görevli odası, kantin, bay, bayan ve engelli WC'leri içeriyor. Prefabrik betonarme ve çatı paneli işleri tamamlanmış olan binada, duvar işleri neredeyse bitirilmişken dış cephede mantolama çalışmaları sürüyor. İç kısımda ise ıslak hacimlerin kaba sıvası ve elektrik ile mekanik tesisatlar devam ediyor. Projenin yaklaşık yüzde 45’i tamamlandı.

SONA DOĞRU

Belediye Başkanı Alper Taban, kapalı spor salonu inşaatı çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Akhisar Spor Salonumuzda sona doğru…” ifadelerine kullanarak hedeflenen tarihte salonun hizmete gireceğini müjdeledi.

BAŞKAN TABAN’DAN TEŞEKKÜR

Projenin yüzde 45’ler seviyesine geldiğini de hatırlatan Başkan Taban, “Spor Toto Teşkilatımızın, Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın burada çok ciddi destekleri var. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli Spor Bakanımıza, Spor Toto Başkanımıza, Yatırımlar Genel Müdürümüz Süleyman Şahin’e, Milletvekilimiz Ayhan Salman’a ve İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’a çok teşekkür ediyorum” dedi.