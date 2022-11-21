İnegöl'de öfkeli kadın eşini bıçakladı

Cerrah mahallesinde meydana gelen olayda öfkelenen kadın, eşini bıçakla yaraladı.

Olay Cerrah Mahallesinde bir evde meydana geldi. Ahmet Ö. İle eşi Nazife Ö. arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen Nazife Ö. İddiaya göre elindeki bıçakla eşini bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan eşini gören kadın 112’ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Nazife Ö. İse Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

DİREKTEN ATLADI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ahmet Ö., hastane mevkiinde bir elektrik direğine çıkıp atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hafif şekilde yaralanan şahıs 2. Kez tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavinin ardından ifadesi alınmak üzere Polis karakoluna götürüldü.