Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli sürdürebilmeleri için ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) bünyesinde yürütülen hizmetle, 12-18 yaş aralığındaki öğrencilere duygusal ve akademik anlamda destek sağlanıyor.

Öğrencilerin kaygı ve stresle başa çıkabilmesi, güçlü yönlerini keşfetmesi ve motivasyon kazanması amacıyla gerçekleştirilen danışmanlık süreci, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. İlk olarak öğrencilerin ihtiyaçları belirleniyor, ardından haftalık yüz yüze görüşmelerle süreç ilerliyor. Görüşmelerde, öğrencilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri ve akademik başarılarını artırmaları hedefleniyor.

“YARGILANMADAN ANLAŞILDIKLARINI HİSSETMELERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

MABEM Psikolojik Danışmanı Hatice Uyar, sundukları hizmetin temel amacının öğrencilere kendilerini güvende ve anlaşılmış hissettirmek olduğunu vurguladı. Uyar, “Eğitsel süreçlerde duygusal destek, sınav sürecinde kaygı ve stres yönetimi, lise ve üniversite tanıtımları, akademik ve mesleki gelecek kaygıları gibi konularda öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Sınav kaygısı çok çalıştığımız konulardan. Bölüm seçimi, meslek seçimi konusunda öğrencilerin destek alması gerekiyor. Ders çalışma konusunda motivasyonsuz hisseden öğrencilerimiz, ders çalışma isteğini bulamayan öğrencilerimiz oluyor. Her öğrencimizin farklı bir hikayesi olabiliyor ve biz öğrencimizin ihtiyaçlarına yönelik psikolojik danışmanlık programı oluşturuyoruz” dedi.

HAFTALIK GÖRÜŞMELERLE SÜREKLİ TAKİP

Öğrencilerle her hafta düzenli olarak bire bir görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Uyar, “Ana konulardan en büyükleri; kaygılar, motivasyon eksikliği, verimli ders çalışamama, çalışma isteğinin olmaması. Öğrencilerimizle her hafta görüşme gerçekleştiriyoruz. Öğrenci, görüşmeleri bitirmek istemediği sürece onlarla her hafta görüşme yapmak için özen gösteriyoruz. O bir haftada neler yaşamışlar, neler değişmiş. Gerek okulda, gerek kendi ruh hallerinde. Bir öğrencinin ders çalışabilmesi için, odaklanabilmesi için kendini iyi hissetmesi çok önemli. Bu noktada biz, öğrencinin iç dünyasını anlamaya ve ona uygun bir yol çizmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.