Etkinlik kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolileri, öğrencilerin de yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yardım dağıtımına katılan öğrenciler, dayanışma ve paylaşmanın önemini bir kez daha deneyimleyerek sosyal sorumluluk bilinci kazandı.

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlediğimiz bu etkinlikte, Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerimizin de gönüllü olarak yer alması bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alması, geleceğimiz adına umut verici" dedi.

İnegöl’de gelenek haline gelen bu tür yardım faaliyetlerinin, önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilirken, etkinliğe katılan öğrenciler ve gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünde tebessüm oluşturmanın mutluluğunu yaşadı.