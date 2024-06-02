Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 38 bin 192 aday İnegöl'de ise 3 bin 857 öğrenci sınava girdi. Öğrenciler ve aileleri sınav heyecanıyla sınavın yapılacağı okullara akın etti. İnegöl da sınavın yapıldığı okulların önünde yoğunluk oluştu. Kimliğini unutan öğrenciler saniyelerle yarıştı.

İnegöl'de 15 okulda yapılan sınav okulunda geniş güvenlik önlemi alındı.



ONLAR DIŞARDA TER DÖKTÜ

Sınava giren öğrencilerin aileleri de okul girişinde heyecanla beklediler.

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, okulları gezerek öğrencilere başarılar diledi.